Eskişehir orman yangını şehidi Tolunay Kocaman'ın yürek sızlatan hikayesi

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yurt genelinde farklı bölgelerde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangından acı haber geldi.

İlçeye bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman işçisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden bir şehidin hikayesi ise yürek burktu.

Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Tolunay Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Şehit Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

GERİYE MUTLU FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.