Eskişehir'de 10 orman işçisi şehit oldu

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oluyor...

Son olarak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına kadar yayıldı.

Yangına müdahale sürerken, ekipler rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle zor anlar yaşadı.

Yangın bölgesinden acı haber geldi.

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu.

Haberi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: