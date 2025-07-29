Eskişehir'de 10 görevlinin şehit olduğu yangın bölgesinden araçlar çekiliyor

Türkiye, doğal ve doğal olmayan nedenlere bağlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangın bölgelerindeki görevli ekiplerin, Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadelesi devam ederken ne yazık ki acı haber geldi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi, bir hafta önce şehit oldu.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan, drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan alandan 1 su tankerinin çekildiği ve yerde sürükleme izlerinin olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜLER, YANGININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geride kalan Eyüp Dereli'nin kullandığı dozer, Tolunay Kocaman'ın kullandığı arazöz ve AKUT ekibine ait pikap aracının demir yığınına dönmüş halleri, yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

BÖLGEYE YAKIN BİR YERDE ŞEHİT OLDULAR

Bazı araçların demir aksamalarının eridiği ve eriyen maddenin yere aktığı görüldü.

10 kişinin, bu araçların olduğu alana yakın bir noktada şehit olduğu öğrenildi.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan diğer 3 aracın ise yakın zamanda çekileceği bilgisi edinildi. Yangınla alakalı inceleme ve adli işlemler devam ediyor.