Nebi Hatipoğlu, tv100'de bilgi verdi: Ters rüzgar nedeniyle 10 orman işçimiz şehit oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangını, büyük bir acıya sahne oldu. Alevlerin ortasında kalan 11 orman işçisi yaşamını yitirdi.

Yangına müdahale sırasında yaşanan trajediyi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, hayatını kaybeden orman emekçilerine Allah’tan rahmet dileyerek, kamuoyunu bilgilendirdi:

Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

HATİPOĞLU: "11 DEĞİL, 10 ŞEHİDİMİZ VAR"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun tv100 canlı yayınına bağlanarak verdiği bilgiler ise şöyle:

Dün bizim ilimizden, Seyitgazi ilçemizden Afyonkarahisar'a yayıldı. Dün de orman işçilerimiz bir tehlike atlatmıştı. Onlar da bu yangının bir an önce bitmesi için cansiperane kendilerini yangın bölgesinin içine atıyorlar. Ekip olarak alevlerin arasında kalıyorlar. Maalesef 10 tane orman işçimizi kaybettik, şehit oldular. Ülkemizin şehrimizin başı sağ olsun. Sosyal medyadan yanlış paylaşmışız, 11 değil, 10 şehidimiz var.

"TERS RÜZGARDA YANGININ ARASINDA KALIYORLAR"