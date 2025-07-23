Eskişehir'de 10 orman işçisi şehit oldu: İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor...

Son olarak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün sabah orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına kadar yayılan yangınlarda, acı bir gelişme kayda geçti.

10 ORMAN İŞÇİSİNDEN ACI HABER

Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu.

Haberi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok.



Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 10 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz.



Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

İBRAHİM YUMAKLI, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, acı gelişme sonrası canlı yayında son duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

10 şehidimizin acı haberini veren Bakan Yumaklı'nın o anlarda hem gözleri doldu hem de sesi titredi.

Bir hayli üzüntülü görünen ve konuşmakta da zorlanan Bakan Yumaklı, şu sözleri sarf etti:

"24 KİŞİ ANİDEN DEĞİŞEN ALEVLERLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR"

Eskişehir SeyitGazi'de başlayıp AfyonKarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı, arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen alevlerle yangının içerisinde kaldılar.

"BU ARKADAŞLARIMIZDAN 14 TANESİ ŞU AN FARKLI HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA"