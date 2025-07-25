Eskişehir'de 10 orman kahramanının şehit olduğu bölge

Eskişehir'de orman yangını, tüm ülkeyi yasa boğdu.

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti.

Yangına müdahale eden 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Yaralıların tedavisi sürerken, Türkiye şehitlerini uğurladı.

Şehitlerden geriye kalan görüntüler ise yürek burktu..

ŞEHİDİN KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ KÜLE DÖNDÜ

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi.

Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu, yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

300 METRE İLERİSİNDE ŞEHİTLERİN NAAŞINA ULAŞILDI

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlerin naaşına ulaşıldığı öğrenildi.

İŞTE 10 ORMAN KAHRAMANIMIZ

Şehit olan isimler şu şekilde:

"Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan."

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Yangında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit orman işçileri Eyüp Dereli ve Tolunay Kocaman ise Eskişehir'de, Orman Muhafaza Memuru Enes Kızılyer ise Karabük'te son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit yakınlarının acı çığlıkları yürekleri yakarken, cenaze törenlerinde gözyaşları adeta sel oldu.