Orman şehidi Eyüp Dereli'nin oğlundan yürek yakan sözler

Türkiye, 10 şehidini uğurladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli de dün, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eyüp Dereli’nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

OĞLU TABUTUNA SARILDI

Dereli'nin oğlu, babasının tabutuna sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

Babasının tabutu başından ayrılmak istemeyen çocuk, "Baba ben sensiz ne yapacağım?" diye sordu.

EŞİNİN SÖZLERİ DE YÜREK BURKTU

Eda Dereli de eşinin tabutu arkasından yürürken, “Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Ben daha doymadım sana” diyerek gözyaşı döktü.