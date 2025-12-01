Eskişehir'de cami kapısını yumruklayan şahıs tutuklandı

- Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde bir şahıs, cami kapısını yumruklayarak zarar vermeye çalıştı.
- Şahsın kimliği belirlenerek gözaltına alındı ve tutuklandı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'deki tepki çeken olay için harekete geçildi.
Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi’ndeki Dekovil Camisi'ne önceki akşam gelen B.Ö. girişteki kapının camlarını kırmak için yumrukladı.
Camları kıramayan B.Ö. daha sonra bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde B.Ö.’nün cami önüne geldikten sonra girişteki cam ve kapıyı yumrukladığı görüldü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatarak B.Ö. hakkında gözaltı kararı verdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan B.Ö. adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan B.Ö., 'İbadethaneye zarar vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.