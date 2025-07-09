Eskişehir'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla ateş açtı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, silahını çeken şahsın ateş açtığı ve ardından hızla parktan uzaklaştığı görüldü.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Açılan ateş sonucu bir kişi ayağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri ise parkta sık sık benzer olaylar yaşandığını belirterek, “Artık çocuklarımızı bile parka gönderemiyoruz. Sürekli kavga, sürekli gürültü.” diyerek duruma tepki gösterdi.