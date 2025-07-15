Eskişehir’de sıcaktan bunalan genç yastığını alıp gölgelik bankta uyudu

Eskişehir’de etkili olan sıcak hava, vatandaşları farklı yöntemlerle serinlemeye itti.

Kent merkezinde cadde üzerindeki tramvay durağının arkasında yer alan gölgelik bankta bir genç, kafasının altına yastık koyarak uzandı ve uyumaya başladı.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ ETMEMEYE ÇALIŞTI

Gencin bu hali, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Bazıları şaşkınlıkla bakarken, bazıları da bankın etrafından dolaşarak uyuyan kişiyi rahatsız etmemeye özen gösterdi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE ALIŞILMADIK GÖRÜNTÜ

Günün yoğun saatlerinde çekilen bu kare, yaz sıcağının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uyuyan gencin kimliği öğrenilemezken, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı görüldü.