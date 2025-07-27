Eskişehir'deki yangında evlendikten 1 hafta sonra şehit oldu: Kına görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangın, yüreğimizde derin yaralar bıraktı.

Orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman’ın şehadet haberi, ailesinde derin bir acıya neden oldu.

Şehit olmadan 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman, Tolunay Kocaman’ın tabutuna sarılarak "Aşkım ne olur evimize gidelim." diyerek feryat etti.

KINA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin düğünlerinden bir gün önce organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Oldukça mutlu olduğu görünen ve yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tolunay Kocaman’ın, eşinin alnından öptüğü görülüyor.

BİR HAFTA EVLİ KALABİLDİLER

Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye kalan görüntüler adeta yürekleri dağladı.

Öte yandan, çiftin 8 yıl sonunda evlendiği öğrenildi.