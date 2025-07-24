Eskişehir'deki yangında şehit oldular: 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ciğerlerimiz yandı...

Fethiye Mahallesi’nde salı günü orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler 1 gün sonra Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçradı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada yangına müdahale eden ekip, şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kaldı.

Olayda 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

DENİZLİ'DEN İKİ GÖREVLİ BÖLGEYE GİTTİ

Yangında şehit olan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Beyağaç ilçesi Eskere Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Hilmi Şahin ile Sercan Ütni’nin söndürme çalışmalarına destek olmak için önceki gün arazözle bölgeye gittiği belirtildi.

Aynı ekipte yer alan 2 işçi de yaralandı.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Acı haber yetkililer tarafından ailelerine bildirildi.

Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit ormancılar için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve arazözlere Türk bayrakları asıldı.

Ölen iki ormancının 23 Ağustos 2022’de aynı gün orman yangını söndürme işçisi olarak işe başladıkları öğrenildi.

Aynı gün hayatını kaybeden ve bekar olan iki mesai arkadaşının nöbet sırasında kaldıkları koğuşlardaki yataklarının üzerine Türk bayrağı serildi.

"YEŞİL VATANI KORUMAK İÇİN VERDİLER"

Ormancı Muhammet İlke büyük acı yaşadıklarını belirtip, "Çok üzüldük, canımız yanıyor, içimizde feryatlar kopuyor.

İki arkadaşımız da çok iyiydi. Yeşil vatanı korumak için canlarını verdiler" dedi.

"AİLELERİNE BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİK"

Orman işçisi Ramazan Kazan ise ailelerinden çok şehit olan arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

Ölüm haberi geldiğinde büyük acı yaşadık. Yaşamayan bilemez. Aileleri burada bekliyordu. Acı haberi alınca ailelerine bir şey söyleyemedik, yüzlerine dahi bakamadık. Onları hatıralarla yaşatacağız.



Burada iyi günde de kötü günde de birlikteydik. Üzüldük. Ne kadar üzülsek de faydası yok. Hazır kıta burada hem bekliyor hem de acımızı yaşıyoruz. Riski yüksek, tehlikeli bir görevimiz var.

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Şehit Hilmi Şahin'in koğuşta birlikte kaldığı çalışma arkadaşı Veli Yılmaz da "Anaokulundan beri arkadaştık. Birlikte büyüdük. Acımız büyük.

Her şeye rağmen acımızı yaşayıp, bir yandan da yeşil vatan nöbetini tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.