750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının İBB UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından esnaf temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak için Antalya’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf temsilcileri tarafından Devlet Konukevi girişinde alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı.

Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etmesinin ardından esnaf temsilcilerinin yanına geçti.

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Biz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik. Minibüslerimizin taksiye dönüşümünden ötürü, emeklerinden dolayı teşekkür ettik. Esnafımızın yanında olduğunu ifade ettik. Kendileri de 'Hayırlı olsun.' dediler.”





“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Gebze-Harem Minibüsçüleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:

“Minibüslerin taksiye dönüşümü için teşekkür ettik. Onlar da her zaman yanımızda olduklarını ifade etti. Kendilerini uğurladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'taksiye dönüşüm' teşekkürü VİDEO



OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi geçtiğimiz perşembe günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle kabul edilmişti.

ESNAFA TAKSİ PLAKASI VERİLECEK

Alınan bu karara göre 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnafa taksi plakası verilecek.