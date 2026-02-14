Ev hanımlarına emeklilik teklifi TBMM'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun bir süredir konuşulan "ev hanımlarının emeklilık hakkı elte etmesine dair" düzenlemeye yönelik ilk adım, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün öncülüğünde atıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifine göre, herhangi bir geliri bulunmayan ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilmesi ve sigorta primlerinin devlet bütçesinden karşılanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, aile yapısının güçlendirilmesinin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. Kadınların aile içindeki emeğinin sosyal güvenceyle desteklenmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ifade edildi.

"ANNELİK DESTEĞİ DÜZENLEMESİ"

Teklifte çocuk yardımlarının artırılmasına yönelik yeni bir model de yer aldı. Buna göre, Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması planlanıyor.

Düzenlemenin, hem çocukların refahını artırmayı hem de aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

İŞ YERLERİNE KREŞ ZORUNLULUĞU

Kanun teklifinde çalışma hayatına yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi (kreş) kurulması zorunlu hale getirilecek.

Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları kreş hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Çocuk başına düşen bakım giderinin yarısının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Kreş bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin ebeveynlere bakım desteği sağlaması şartı getiriliyor.

Teklifin, Meclis komisyonlarında ele alındıktan sonra Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.