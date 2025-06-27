Ev sahipleri dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan 'zam' uyarısı

Son zamanlarda, taşınmaz sahiplerince yapılan ilan fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor...

Ev sahipleri tarafından yapılan zamlar sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, gündem olan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından ev sahiplerine 'zam' uyarısında bulundu.

"İLAN FİYATLARINDA YAPILAN FİYAT ARTIŞLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

"Ticaret Bakanlığı olarak ev sahiplerini uyarıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Gürcan, taşınmaz sahiplerince ilan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

"BU TÜR ARTIŞLAR İÇİN TAŞINMAZ SAHİPLERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR"

Gürcan, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmış, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açılmıştır.

EKONOMİK VERİLERE AYKIRI FİYAT ARTIŞI YAPAN EMLAK SAHİPLERİNE 4,2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler, gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir.