'Evde iş imkanı' vaadiyle dolandırıcılığa dikkat

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada “evde ek iş”, “paketleme işi”, “evden çalışarak kazan” gibi ifadelerle yapılan ilanlara karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan resmi açıklamada, bu tür ilanların büyük çoğunluğunun dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı.

BAŞVURU YAPARKEN PARA GÖNDERMEYİN

Yetkililer, ilan sahiplerinin başvuru sürecinde güven kazanmak için para ya da kişisel bilgi (IBAN, kimlik, adres) talep ettiğini ve bunun dolandırıcılığın en yaygın yöntemi olduğunu belirtti.

'Günde 2 saat çalış, 3 bin TL kazan' gibi aldatıcı vaatlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıları yapıldı.

ŞÜPHELİ DURUMDA 112'Yİ ARAYIN

Emniyet, böyle bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmaları ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada “İnternette güvenilir olmayan kaynaklardan iş ararken dikkatli olun. Para göndermeniz veya banka bilgilerinizi paylaşmanız isteniyorsa, bu dolandırıcılık olabilir.” denilerek dikkatli olunması gerektiğini vurgulandı.