23 Nisan'da metro seferleri ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN ÜCRETSİZ
23 Nisan Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
