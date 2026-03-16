Evine kavuşan Kahramanmaraşlı depremzede: Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Resmi bilgilere göre asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremin ardından devlet ve millet el ele vererek, yaraları sarmaya başladı.

MURAT KURUM SAHADAN AYRILMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların yapım aşamasında inşaatları tek tek ziyaret etti.

Sahadan ayrılmayan ve vatandaşları yalnız bırakmayan Kurum, herkesin gönlünde de taht kurdu.

Depremzede vatandaşlar, kendileri için yapılan güvenli konutlara tek tek yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeni evine kavuşan bir vatandaşın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

DEVLETİN SAĞLADIĞI İMKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Depremzede kadın, eşinin deprem sürecinde kanser hastası olduğunu belirterek, bu süreçte çok sayıda yardım aldığını söyledi.

Yeni evine kavuşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren kadın, devletin sağladığı imkanlara teşekkür etti.

"AK PARTİ'DEN BAŞKASINA OY VERMEM"

Yeni konutuyla ilgili memnuniyetini dile getiren depremzede vatandaş, şöyle konuştu;

“Depremde o kadar çok yardım aldım ki eşimden dolayı. Eşim hastaydı, kanser hastasıydı. Ben AK Parti’ye hiç oy vermem sanıyordum ama şimdi kafamı kesseler AK Parti’den başkasına oy vermem. Benim başıma bir çatı verdi, ödeme kolaylığı verdi. Allah bin kere razı olsun.

"ALLAH TAYYİP ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Kadın, yeni konutundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TOKİ’yi beğenmeyen beğenmesin, ben çok memnunum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Tayyip Erdoğan’dan Allah bin kere razı olsun.” dedi.