Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Eline tutturulan yalanları okuyan Silivri esiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Mart’ta parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de geçmişte yaşanan askeri darbeleri hatırlatarak, bu süreçlerin ülkeye büyük zarar verdiğini söyledi.

Özel, bugün ise benzer bir müdahalenin “yargı eliyle” partisine karşı yapılmak istendiğini savundu.

ÖZEL'İN İDDİALARI

Toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddialarda bulunan Özel, Gürlek’in geçmişte hakimlik, bakan yardımcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

Salon kurulan ekranlar üzerinden bazı görseller paylaşan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalarda görev alan bazı yargı mensuplarının, “istenilen kararları vermedikleri ya da kararlara şerh koydukları” gerekçesiyle görev yerlerinin değiştirildiğini ileri sürdü.

İmamoğlu’nun mal varlığına ilişkin iddialara da değinen Özel, “Hesabını veremeyeceğimiz herhangi bir mal varlığı yok” dedi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ ESİRİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel’in açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İnan, Özel’in iddialarının Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlandığını öne sürerek, açıklamasında sert ifadeler kullandı.

İnan, Özel’e yönelik eleştirilerinde şunları dile getirdi:

Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur.



Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır.



Ayrıca kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir.