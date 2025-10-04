F-35'ten vazgeçen İspanya, KAAN'ı listesine aldı

Türk savunma sanayiinin kritik projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağı KAAN'a bir ülke daha talip oldu.

İspanyol gazetesi El Universo, F-35 alımının iptal edilmesinin ABD Başkanı Donald Trump’ı üzdüğünü aktardı. Haberde, Madrid’in hangi ülke ile yeni iş birliği yapacağına dair arayış içinde olduğu vurgulandı. El Economista ise İspanya’nın 2030 sonrasında KAAN’a yönelme ihtimaline dikkat çekti.

"F-16'NIN YERİNİ ALACAK SAVAŞÇI"

El Economista’nın haberinde, KAAN’ın “F-16’nın yerini alacak bir hava üstünlük savaşçısı” olarak geliştirildiği ifade edildi. İspanyol basını ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) liderliğindeki projenin Türkiye’yi beşinci nesil savaş uçağı üretebilen ülkeler arasına taşıyacağı yorumunu yaptı.

20 UÇAKLIK İLK TESLİMAT 2028'DE

Galaxia Militar, KAAN’ın Mart 2023’te tanıtıldığını, 11 ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlattı. Haberde, Türk Hava Kuvvetleri’nin 20 adet KAAN’ı 2028’de teslim almasının planlandığı, uçağın maksimum hızının Mach 1.8, kalkış ağırlığının ise 27 bin 860 kilogram olduğu bilgisi paylaşıldı.

EUROFIGHTER'LARA TAMAMLAYICI MODEL

El Economista’nın analizine göre, İspanya’nın KAAN alımı gerçekleşirse bu uçaklar, mevcut Eurofighter filosuna tamamlayıcı bir model olacak. Böylece, altıncı nesil FCAS savaş uçağı hazır olana kadar İspanyol Hava Kuvvetleri’ne zaman kazandıracak.

TÜRKİYE-İSPANYA YAKINLAŞMASI

İspanya basını, bu satın alımın gerçekleşmesi halinde, Türkiye ile bu yıl yaşanacak ikinci stratejik yakınlaşma olacağına dikkat çekti. Daha önce İspanya, Türkiye’den Hürjet uçaklarını da alarak benzer bir adım atmıştı.