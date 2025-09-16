F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde halk zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, İsrail'in saldırıları sonucu can kayıpları da her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek kara harekatı başlatması sonrası dünyadan tepkiler gelirken bu kapsamda Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GAZZE ŞERİDİ'NE YAPILAN SON SALDIRI, YÜZ BİNLERCE İNSANI EVLERİNDEN ETTİ"

Büyük Britanyalı sürücü, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.

Devamında ise Hamilton, şu ifadeleri kullandı:

Son iki yılda nüfusun %10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı.

BÜYÜK BRİTANYALI SÜRÜCÜDEN, YARDIM ÇAĞRISI

Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan bazı kuruluşların olduğunu vurgulayan Hamilton, yardım çağrısında bulundu.

Bir şey yapmadan durulamayacağını aktaran Hamilton, "Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan üç kuruluşa bağışta bulundum." dedi.