Fahrettin Altun: 5. nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasındayız

AA & Ensonhaber

Savunma sanayiinde destan yazılıyor...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı.

ENDONEZYA'YA KAAN İHRACATI

Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Millî Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı Endonezya’ya teslim edilecek.

ALTUN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı için yapılan anlaşma hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Altun, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU YAPTI

KAAN'ın dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde ettiğini söyleyen Altun, "Savunma sanayiinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.