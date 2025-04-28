Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya programına ilişkin detayları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MELONİ'NİN DAVETİNE İCABETLE, İTALYA'YA RESMİ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (29 Nisan Salı) İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı’nın riyasetlerinde Roma’da düzenlenecek Zirve kapsamında Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.