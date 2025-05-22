Fahrettin Altun: Gazze'de zulüm soykırıma dönüştü

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya Yayıncılar Birliği Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Altun'un konuşasında öne çıkan satır başları şunlar:

"FİLİSTİN HALKININ ZULMÜ BİR SOYKIRIMA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Savaşın ortasında masum çocukların can verdiği bir ortamda gazeteciler gördüğü, bildiği hakikati duyurmak zorundadır.



Filistin halkının maruz kaldığı zulüm bir soykırıma dönüşmüştür. Bugünlerde saldırılarını tekrar artıran İsrail, insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor.

"DÜNYA HALKLARI MEDYADA ADİL ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMELİ"

Küresel medya ekosisteminin önündeki bugün en temel mesele, hakikati odağına alan bir haber anlayışını egemen kılma meselesidir. Bunu temin etmek için de ortak çalışmaya, iş birliklerine ve dünya halklarının farklı toplum kesimlerinin medyada adil bir şekilde temsil edilmesine ihtiyacımız var.



Bugün tüm dünyada 4 milyar insana erişen Asya Pasifik Yayın Birliği, küresel düzlemde söz konusu ihtiyacı karşılayacak başlıca kurumsal yapılardan biridir.

"KARŞIMIZDA ADALETSİZ BİR MEDYA DÜZENİ VAR"

Karşımızda kendisini yeniden üretmeye çalışan, yapay zeka başta olmak üzere yeni iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenmeye gayret eden adaletsiz bir medya düzeni var. Söz konusu adaletsiz medya düzenini derinleştiren başlıca unsurlardan biri de Batılı sosyal medya şirketlerinin yeni tahakküm araçlarından birine dönüşen algoritma diktatörlüğü.



Algoritma diktatörlüğü, adaletsiz medya düzenini derinleştiriyor. Sosyal medya, güdümlü içerikler üretiyor. Sesi kısalanlara ses olmak gerekiyor.

"BİR GAZETECİNİN PUSULASI HER KOŞULDU HAKİKAT OLMALIDIR"