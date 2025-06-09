Fahrettin Altun: İsrail, vahşetiyle küresel güvenliği riske atan bir miksere dönüştü

Haber Merkezi

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine dün gece saatlerine müdahalede bulundu.

Gemide bulunan 12 insan hakları savunucusu aktivist gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, saldırıların sadece Filistin'in değil tüm insanlığın meselesi olduğunu vurguladı.

"BU ALÇAK SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

"İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASINA TAHHAMÜL EDEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür. Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırılar artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın meselesidir.

İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞETE SESİZ KALMAK, BU SUÇA ORTAK OLMAK ANLAMINA GELİYOR"

İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir “miksere” dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir.

"TÜRKİYE OLARAK BU VAHŞETİN DURDURULMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"