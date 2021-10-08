Fahrettin Altun, Reuters ve Foreign Policy'yi yalanladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz ve Amerikan basınında çıkan haberlerin yalan olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Son günlerde Amerikan ve İngiliz medyasında Türkiye'ye dair peş peşe haberler çıkmaya başladı.

Amerika'da yayın yapan Foreign Policy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin asılsız bir habere imza attı.

Hemen ardından İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan soğuduğuna dair bir haber yaptı.

"YALAN HABERİ SOSYAL MEDYANIN SORUNU ZANNEDİYORDUK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters ve Foreign Policy’nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini, “yalan habere” örnek olarak gösterdi.

Fahrettin Altun, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.

Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan.”