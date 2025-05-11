Haber Merkezi

Bugün 'Anneler Günü'...

Siyasilerden, bu günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor.

ALTUN'DAN VİDEOLU MESAJ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Anneler Günü" dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "anne" demenin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın adı olduğunu belirtti.

"ANNE GÜLERSE MİLLET GÜLER"

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur. Anne gülerse çocuk güler, çocuk gülerse millet güler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERDİ

Altun'un yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı: