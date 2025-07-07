Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM görüşmesine ilişkin paylaşım

Türkiye, uzun yıllardır süregelen terör sorununa kalıcı bir çözüm bulma yolunda kararlı adımlar atıyor.

Bu kararlı adımların en önemli haftalarından birine gelindi.

Bu bağlamda DEM Parti heyeti, dün İmralı'da Abdullah Öcalan ile fesih sürecini değerlendirmek üzere altıncı görüşmelerini tamamladı.

PKK BU HAFTA SİLAH BIRAKABİLİR

Görüşme, PKK'nın bu hafta silah bırakma sürecini resmen açıklaması beklendiği için kritik bir önem taşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BUGÜN DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşımda görüşmenin saatini duyurdu.

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.

"YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK"

Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır." dedi.