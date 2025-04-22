Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni bir paylaşım yaptı.
X hesabından paylaşım yapan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine değindi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİK ETMEYİ SÜRDÜRMEKTEDİR"
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir.
BUGÜN YAPILACAK GÖRÜŞMELERE DE YER VERDİ
Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecektir.
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