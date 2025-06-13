Fahrettin Altun'dan oyuncu Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

Haber Merkezi

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, hayatını kaybetti.

Goncagül'ün cenazesi, cuma namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden oyuncu Goncagül için, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

Altun, paylaşımında duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

Hayatını kültür, sanat ve gönül dünyamıza adayan; tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden kıymetli eserlere imza atan, bıraktığı güzelliklerle hafızalarda müstesna bir yer edinen Sayın Hüseyin Goncagül'ü ebediyete uğurladık.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

1955 yılında doğan Hüseyin Goncagül, Türk tiyatro sanatçısı, sunucu, programcı ve eğitimciydi.

1970'te Devlet Tiyatroları'nda çocuk oyunlarıyla sahneye adım attı.

İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu olan Goncagül, 13 yıl öğretmenlik yaptı. 1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe', 'Goncagül'ün Kepçesi' gibi programlar sundu, Akra ve Moral FM'de çocuk programları hazırladı.

TRT Çocuk'ta danışmanlık yaptı, Avrupa'da kültürel etkinlikler düzenledi, çocuk tiyatrosuna katkılarıyla tanındı.