Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonlarına ilişkin açıklamaları gündem oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel'in yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİ KİMLERİN YARGIYI APARAT OLARAK KULLANIP MİLLİ İRADEYİ GASP ETMEYE ALIŞIK OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLMEKTEDİR"

Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile.



Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, Millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de Milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır.