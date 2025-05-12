Fahrettin Altun'dan terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesine ilişkin açıklama

Haber Merkezi

8 aydır devam eden Terörsüz Türkiye süreci başarıyla sonuca ulaştı.

Terör örgütü PKK, kendini feshettiğini duyurdu.

Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulmanın eşiğine geldi.

ALTUN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Türkiye'nin 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödediğinin, sıkıntılar çektiğinin ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit verdiğinin altını çizen Altun, "Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz Şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM ADIMLAR HASSAS VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE, KARARLILIK VE TİTİZLİKLE ATILACAK"

Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacağını, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacağını söyleyen Fahrettin Altun, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"