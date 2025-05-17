Fahrettin Altun'dan Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin paylaşım

Türkiye, barış diplomasisinin adresi oldu...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında, Türkiye'nin krizlerin ortasında yalnızca tarafları değil, aynı zamanda gönülleri de bir araya getirdiğini vurguladı.

"BARIŞ DİPLOMASİSİNİN ÖNCÜ SAVUNUCUSU OLARAK VARLIK GÖSTERİYORUZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

Barış için el uzatıyor, umudu yeşertiyor ve çözümün bir parçası oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner liderliğinde diplomasiyi temel alan, karşılıklı anlayışa dayanan ve adalet merkezli bir dış politika izliyoruz.



Türkiye olarak bugün, hem bölgemizde hem de küresel düzlemde güvenilir bir arabulucu ve barış diplomasisinin öncü savunucusu olarak varlık gösteriyoruz. Barış, adalet ve istikrar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.