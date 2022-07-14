FETÖ'nün hain darbe girişiminde 6 yıl geride kaldı.

Acısı hala taze şehitler kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bugüne özel hazırlanan videoyu Twitter'dan paylaşarak 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.

Fahrettin Altun'un 15 Temmuz mesajı VİDEO

"Türkiye aşkına"

Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.