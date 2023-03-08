Fahrettin Koca, İstanbul'daki deprem riski taşıyan hastanelere ilişkin açıklama yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem riski nedeniyle tahliye kararı verilen Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin hizmet vereceği yeni hastaneleri açıkladı.

Türkiye, 1 ay önce tarihinin en şiddetli depremleriyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 11 ilde hissedilerek büyük yıkımlara neden oldu.

Depremin ardından sahada çalışmalar hızlandırılırken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Bu süreçte birçok binada ihmalkarlıklar gün yüzüne çıkarıldı.

Bunun üzerine yurt genelinde deprem senaryoları yeniden gündeme gelmeye başladı.

Ev sahibi vatandaşlar, oturdukları binaların dayanıklı olup olmadığının incelenmesi için başvurularda bulundu.

Aynı zamanda yetkililer tarafından da sağlık ve eğitim kurumlarında çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, riskli bulunan 93 okulda eğitimin yapılmayacağını açıklamıştı.

2 hastane hakkında tahliye kararı

Öte yandan alınan bir kararda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının büyük bir kısmının, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Bir diğer yandan da Kağıthane Devlet Hastanesi hakkında tahliye kararı alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini açıkladı.

"Beylikdüzü ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa’nın kullanımına açılacak"

Ülke genelinde sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda harekete geçtiklerini belirten Bakan Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız. İstanbul'da binaları sorunlu 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin yaygın adıyla Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Çapa'nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi kendi hizmet binalarına kavuşana kadar Çapa yani İstanbul Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ise hemen bitişiğinde olan Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır. Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet imkanı bulacak.