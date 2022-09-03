Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi negatife döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptırdığı Covid-19 Testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Covid 19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.

"Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım"

İHA'nın aktardığına göre Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum.”