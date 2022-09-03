Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.339
-0.99%
BTXN Coin
4.66
1.08%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi negatife döndü

    Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi negatife döndü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptırdığı Covid-19 Testinin negatife döndüğünü açıkladı.
    • 03.09.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Covid 19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.

    "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım"

    İHA'nın aktardığına göre Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    “Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum.”

    Fahrettin Koca nın koronavirüs testi negatife döndü #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları düştü
    Otomobil

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları düştü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir