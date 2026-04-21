Faruk Acar'dan Özgür Özel'e: Kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini göstermekte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (20 Nisan) Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada toplanan partililere seslenen CHP Genel Başkanı, konuşmasının bir yerinde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdan bahsetmek istedi.

Konuşmasına İspanya'da Pedro Sanchez ile olan dostluğuna atıf yaparak başlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın diplomatik diyaloğu nedeniyle "Dostumun dostu, dostumdur" üzerinden Netanyahu'ya bağlamaya çalıştı.

Özel konuya ilişkin konuşmasının bir bölümünde "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü, çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

Özel'in ifadeleri duyanlarda şaşkınlık yarattı.

Özel'in yanında bulunan isimlerin de bu sözlere tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

GRUP TOPLANTISINDA İKİNCİ "İSRAİL" ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ataşehir Belediyesi önündeki açıklamalarının üzerinden 24 saat geçmeden ikinci bir gaf daha yaptı.

Meclis'te düzenlenen haftalık grup toplantısında konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aynı safta betimlemeye çalıştığı sırada, "Biz İsrail ile saftayız ve birlikteyiz" dedi.

Özel'in bu konuşması salonda bulunan partililer tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

"KENDİSİNİ NE KADAR KALE ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özgür Özel'in üst üste yaptığı iki "İsrail" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Acar paylaşımında, Özgür Özel'in kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olduğunu belirterek, "Ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP’deki çapsızlığın en net vesikasıdır." ifadelerini kullandı.

Acar paylaşımının devamında ise şunları söyledi:

CHP Genel Başkan'ının savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır.



İki gündür Filistin'e İsrail diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir.