Faruk Acar'dan Özgür Özel'e yanıt: Siyaset duruş gerektirir

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Saraçhane'de katılımcılara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Tarihe Cumhurbaşkanı olarak değil; darbeci olarak, cunta başkanı olarak geçeceksin" demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Özel'in tepki çeken sözlerine yanıt geldi.

"SİYASET DURUŞ GEREKTİRİR"

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset duruş gerektirir; ilkesizlikle ve iftirayla yol yürünmez! ​ Yolsuzluklarınızı, arsızlıklarınızı örtmek için ömrünü vesayetle mücadele ile geçirmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'darbeci' iftirası atmak, haddi aşan şuur kaybınızın tezahürüdür. ​ Milli iradeyi 'cunta' sanan bu hastalıklı dilinizi reddediyoruz. Vesayetin her türlüsünü tarihe gömen liderimize yönelik bu seviyesiz ithamlarınız, ancak sizin çaresizliğinizin, çapsızlığınızın belgesi olur" ifadelerini kullandı.