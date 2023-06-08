Fatih Altaylı'dan kulis bilgisi: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Cumhurbaşkanı adaylığı' Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonucunu sık sık ele alan Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez edindiği bir kulis bilgisine yer verdi. Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde güvendiği birkaç isimle yaptığı görüşmede, "Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım" ifadelerini kullandığını belirtti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçiminin yankıları sürüyor.

Aylarca hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde milyonlar, ilk olarak 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Ardından sandıktan çıkan sonuçlar ikinci turu işaret etti.

28 Mayıs'ta yapılan seçimde ise sonuç değişmedi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etmiş oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci mağlubiyetini elde etti.

Büyük bir coşkuyla karşılanan zaferin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için kolları sıvadı ve yeni kabine üyeleriyle birlikte çalışmalara başladı.

İstifa çağrıları yükseldi

Gözler ise muhalefete çevrildi.

Seçim hezimeti Millet İttifakı ve CHP'nin içerisinde dengeleri adeta bozdu.

Bir yandan ittifakın dağılıp dağılmayacağı merak edilirken bir yandan da partili isimler, seçmenler de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

Değişim seslerinin de yükseldiği parti içerisinde, seçim sonuçları henüz sindirilebilmiş değil.

Kulis bilgisi geldi

Çağrılara kulak asmayan Kılıçdaroğlu görevine devam edeceğini açıklarken bu süreçte çok sayıda kulis bilgisi de sızdırıldı.

Son olarak bir kulis bilgisi de Gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Kendi sitesinde seçimin ardından CHP yönetimindeki gelişmelere edindiği bilgileri ele alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun akıbetine de değindi.

"Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı?"

Altaylı, ikinci turun gecesi ya da ertesi günü Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasına gelen çok güvendiği isimlerden birinin şu soruyu yönelttiğini belirtti:

“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?”

"Herhangi bir pozisyona aday olmayacağım"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu soruya ise şöyle yanıt verdiğini aktardı:

“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de arzum da yok”

Ne olmuştu

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazılar yazan Altaylı, geçtiğimiz günlerde bir benzetmede bulundu.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı: