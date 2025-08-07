Her yayınında iktidarı hedef alan YouTuber Fatih Altaylı, son yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için küstah sözler sarfetti.
'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Altaylı İstanbul Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.
Cezaevinde olan Altaylı'nın YouTube kanalındaki programlar ise devam etmekteydi.
KANALINA ERİŞİM ENGELİ
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi.
İÇERİKLER KALDIRILACAK
Bu kapsamda kanaldaki içeriklerin kaldırılmasına karar verildi.
"FATİH ALTAYLI YORUMLAYAMIYOR" YAYINLARI YAPILIYORDU
Altaylı'nın tutuklanmasının ardından ekibinin farklı alanlardan isimleri konuk aldığı “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” programı da YouTube kanalında devam ediyordu.