YouTuber Fatih Altaylı'nın boş koltuğunu 310 bin kişi izledi

Her yayınında iktidarı hedef alan YouTuber Fatih Altaylı, son yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için küstah sözler sarfetti.

'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Altaylı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.

Hakimlik, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Muhalefetin büyük tepkisini çeken konu gündemdeki yerini korurken bugün Altaylı'nın YouTube kanalında boş koltuk yayını vardı.

BOŞ KOLTUK İZLEYEN EĞİTİMLİ-ÇAĞDAŞ MUHALİFLER

Altaylı'nın boş koltuğunun gösterildiği yayın kısa sürede 310 bin kişi tarafından izlendi.

Her fırsatta AK Parti seçmenini aşağılayan, eğitimsiz olduklarını dile getirerek yukarıdan bakan, her seçimde AK Parti seçmenine 'koyun' diyerek hakaret eden kendilerini 'eğitimli-kültürlü-özgür-çağdaş' sanan muhalif cenah toplu halde boş koltuk izledi.

EŞİ 310 BİN KİŞİYLE ÖVÜNDÜ

Konu Altaylı'nın eşinin de gündemindeydi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hande Altaylı, eşinin boş koltuğunu izleyen 310 bin kişi ile övündü.