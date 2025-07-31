Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Fatih Altaylı hakkında yeni gelişme...

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını söyledi ve gözaltına alındığında da 2 sayfalık ifade verdi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, Altaylı'nın tutuklamaya itirazı reddedildi.

Duruşma tarihi 3 Ekim olarak belirlenirken duruşma, Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 nolu salonda görülecek.

Altaylı, ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.

İDDİNAMEDEN

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında, "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede; söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: