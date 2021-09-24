Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan gündeme dair yaptığı açıklamalarda bebeklere yapılan yanlış aşıya da değindi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili durumu değerlendirdi.

"BUNUN SORUMLULARINDAN HESAP SORULMASI GEREKİR"

“Böyle bir olay herhangi başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı hemen o an istifa eder. Bebeğe, çocuğa, annesinin ve babasının haberi olmadan herhangi bir yiyeceği veremezsiniz. Böyle bir şey nasıl yapılabilir, böyle bir yanlışlık nasıl olabilir. Bu apaçık bir suç itirafıdır. Mutlaka soruşturulması gerekir. Sonuna kadar titizlikle, ciddiyetle gidilmesi gerekir. Bunun sorumlularından hesap sorulması gerekir. Bizim çocuklarımız, bebeklerimiz küresel güçlerin, çok uluslu şirketlerin deney için kullanacakları kobay değildir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Söylenen konunun ahlaki yanının, hukuki mahsurunun yanında bir de bilimsel tarafı da var. Profesörlük unvanına sahip bir insan ‘yanlışlıkla hastanede birkaç tane çocuğa, bebeğe yaptık, test ettik sorun çıkarmıyor’ diyebilmesi, bunun faz aşamasından geçerek test edilmesi, onaylanması, yan etkilerinin raporlanması, sonuçlarının gözlenmesi en az 5-6 senelik test süreci varken, hastanede ‘yanlışlıkla’ ‘birkaç çocuğa, bebeğe yaptık sorun olmuyor, siz de güvenle yaptırabilirsiniz.

Fatih Erbakan: Bizim çocuklarımız kobay değildir VİDEO

Bizim en başından beri söylediğimiz bu işin sonu çocukları aşılamaya gidecek. Böyle bir felakete tedbir alınması, ‘dur’ denilmesi gereklidir. Bizim bu vahim olay ve bu apaçık suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla açıklamada bulunduk. Yetkilileri göreve çağırdık. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da öğrendik, memnun olduk. Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve mutlaka sorumlularından hesap sorulması gereklidir.”