Fatma Şahin: Gaziantep'i liman şehri yapıyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her geçen gün yeni bir projeye imza atıyor.

Gaziantep'i dünya standartlarında bir şehir haline getirmek için canla başla çalışan Şahin, yeni bir projenin daha müjdesini verdi.

Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gaziantep’i doğrudan dünya pazarlarına bağlayacak dev bir ulaşım projesinde önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu.

PROJE YAPIM AŞAMASINA GEÇİLECEK

Amanos Tünelleri ve Dörtyol-Hassa Demiryolu Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte projenin yapım aşamasına geçilmesi için engel kalmadı.

VİZYON PROJE

Başkan Şahin, “Gaziantep’i liman şehri yapıyoruz dersek abartmış oluruz ama haksız da sayılmayız.” ifadeleriyle, projenin vizyonunu özetledi.

Yeni ulaşım hattı sayesinde Gaziantep, İskenderun Limanı’na sadece 1 saatlik mesafeye inecek.

"ÇED ONAYI ALINDI, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Şahin'in paylaşımın detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;

Gaziantep’i liman şehri yapıyoruz dersek biraz abartmış oluruz ama haksız da sayılmayız :) Durum tam olarak bu. Nasıl mı? Anlatayım; Yeni açılacak Amanos Tünelleri ile İskenderun Limanı - Gaziantep arası 107 km’ye düşüyor.



Şimdi bu projede çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Projenin en kritik aşaması olan Dörtyol-Hassa Bağlantı Yolu ve Demiryolu Projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) onayını aldı!



Yani İskenderun Körfezi ile Güneydoğu Anadolu artık demiryoluyla doğrudan bağlanacak. İhalesi daha önce yapılan bu hat, ÇED onayının da çıkmasıyla birlikte artık yapım aşamasına geçiyor. Gazi şehrimizde üretilen mal, 1 saatte dünya pazarına açılmış olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.