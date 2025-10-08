Fatma Şahin: Kuraklığa rağmen Gaziantep su sıkıntısı yaşamadı

CHP'li belediyeler, altyapıdaki sorunlar nedeniyle kuraklığın da etkisiyle vatandaşların susuz kalmasına neden oluyor.

İzmir'in ardından Ankara ve Bursa'da da vatandaşlar, su kesintisiyle baş başa kalmış durumda.

Uzun yıllardır herkesin örnek aldığı belediye başkanlarından olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaşanan kuraklığa rağmen kentin su sıkıntısı çekmediğini söyledi.

Doğru belediyeciliğin nasıl olduğunu anlatan Şahin, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı için bir açıklama yaptı.

10 YIL ÖNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Şahin, iklim değişikliği nedeniyle azalan yağışların Gaziantep’i susuzluk riskiyle karşı karşıya bıraktığını, ancak 10 yıl önce bu tehlikeyi öngörerek harekete geçtiklerini belirtti.

GAZİANTEP'E KESİNTİSİZ SU SAĞLANDI

Gaziantep’e 136 kilometre uzaktan getirilen memba suyu projesiyle kentin su ihtiyacını karşılayan belediye, kuraklık dönemine rağmen yaz boyunca kesintisiz su sağladı.

Başkan Şahin, vatandaşları suyun her damlasını korumaya çağırdı.

YAĞIŞLAR AZALIYOR, VİZYONER ÇÖZÜMLER ŞART

Başkan Fatma Şahin, açıklamasında iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti ve "Yağışlar her yıl biraz daha azalıyor. Toprak suya, şehirler ise vizyona her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor." dedi.

Gaziantep’in, Türkiye’nin birçok bölgesi gibi son 100 yılın en kurak dönemini yaşadığını vurgulayan Şahin, bu zorlu şartlara rağmen şehrin su kesintisi yaşamadığını belirtti.

Şahin, bu başarının ardında vizyoner planlama ve AK Parti belediyeciliğinin yattığını ifade etti.

136 KİLOMETRELİK SU HAMLESİ: CEYHAN’DAN GAZİANTEP’E MEMBA SUYU

Gaziantep’in susuzluk riskiyle karşı karşıya kalacağını 10 yıl önce öngördüklerini kaydeden Şahin, “Geç kalmadan harekete geçtik. Şehrimize 136 kilometre uzakta, Ceyhan Nehri’ne akıp Akdeniz’e dökülen, boşa giden önemli bir su kaynağını, çok büyük bir yatırımla Gaziantep’e ulaştırdık.” dedi.

Derin vadileri, sarp kayalıkları ve “aşılmaz” denilen dağları aşarak 136 kilometrelik boru hattıyla memba kalitesinde suyu şehre getirdiklerini açıklayan Şahin, bu projenin Gaziantep’in su güvenliğini sağladığını vurguladı.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Şahin, açıklamasında vatandaşlara da seslenerek, “Şimdi hepimize düşen bir görev var. Şartlar giderek zorlaşıyor, suyumuzu daha da dikkatli, bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Her damla, Gaziantep’in geleceği demek.” diye konuştu.

GASKİ’nin su tasarrufu kampanyalarına vurgu yapan Şahin, bireysel farkındalığın önemine işaret etti.

"AK BELEDİYECİLİĞİN VİZYONER ESERİ"

Başkan Şahin, bu büyük yatırımın AK Parti belediyeciliğinin bir eseri olduğunu belirterek, “Gaziantep, yaz boyunca su kesintisi yaşamadı. Bu, vizyoner planlamanın ve kararlı çalışmanın sonucudur.” ifadelerini kullandı.