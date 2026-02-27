Adalet Bakanı Gürlek: Artık yeni anayasaya ihtiyacımız var

Memleketi Nevşehir'de AK Parti tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirtti.

Gürlek, "Türkiye, kendisine biçilen gömleğe sığmıyor. Artık yeni anayasaya ihtiyacımız var. Terörsüz Türkiye sürecini biliyorsunuz. Bunun meyvelerini toplamaya başladık. İnşallah, bu süreç tamamen başarıya ulaşacak ve Türkiye, bölgede liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir rol model olacaktır" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Gürlek, "Biz, bir ve beraber oldukça, kardeşlik hukukuna riayet ettikçe kimse bizi mücadelemizde yenemez, kimse bizi engelleyemez" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARLA BİRE BİR İLGİLENECEĞİM"

Nevşehir'in sorunlarını yakından bildiğini ve çözümü için mücadele edeceklerini söyleyerek Nevşehir'in sadece turizm şehri olmadığını vurgulayan Gürlek, kentin aynı zamanda ticaret ve eğitim alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Gürlek, "Elimizden geldiğince Kapadokya'nın tüm dünyada tanıtılması için çalışacağız. Otelci kardeşlerimle, esnaf kardeşlerimle ve onların sorunlarıyla bire bir ilgileneceğim" dedi.

"KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ASLİ GÖREVİNİ YAPACAK"

Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili turizmciler ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldığını dile getiren Gürlek, "Kapadokya Alan Başkanlığı'nın asıl görevi Nevşehir'in kültürel ve tarihi dokusunu korumaktır. Vatandaşın bahçesindeki ağıl ya da çit ile uğraşmak alan başkanlığının asli görevi değildir. Bu konuda bir yasa tasarısı var. İnşallah, bu yasa tasarısını en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz. Alan başkanlığı asli görevini yapacak" diye konuştu.

Acıgöl ilçesine de müjde veren Gürlek, ilçeye yeni adalet sarayı yapılacağını açıkladı.