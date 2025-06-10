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Haber Merkezi

Manisa'da herkesi üzen bir olay yaşandı...

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi durdu ve 70 dakika sonra kalp yeniden çalıştırıldı.

Ancak Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

Ferdi Zeyrek, bugün Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANI'NDA KILINDI

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı.

Cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının adından, Zeyrek için helallik istendi.

Ferdi Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özel'in de katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara, "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı.

Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.

SLOGANLARLA UĞURLADILAR

Hatuniye Camisi'ndeki öğle namazı ve helallik almanın ardından Zeyrek'in naaşı, omuzlara alınarak Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Meydanda on binlerce Manisalı, Zeyrek'in naaşını alkışlar ve "En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla karşıladı.

Binalara Zeyrek'in fotoğrafları ve Türk bayrakları asılmıştı.

ÇATAŞ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Manisa Müftü Vekili İsmail Temur, on binlerce kişiye helallik almadan önce yaptığı konuşmada, insanın fani olduğunu ancak yaptığı güzel işlerle ebedileştiğini belirterek, Zeyrek'in kısa sürede birçok güzel hizmete imza attığını söyledi.

Daha sonra Zeyrek'in naaşı, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'na defnedildi.