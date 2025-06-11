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Haber Merkezi

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Ani vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı..

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı..

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı..