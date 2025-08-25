Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının yolundan gidiyor

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek ise babasının kaybetmesinin ardından YKS sınavına, Özgür Özel ile gitti.

Özgür Özel'le sınava giden Nehir Zeyrek, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla herkesi bir kez daha duygulandırdı.

MİMARLIĞI KAZANDI

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

BABASININ MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın." ifadelerini kullanmıştı.