Fethiye’de minibüs şoförü isyan etti: Boş araçla dönüyorum

Son zamanlarda tatil beldelerinde artan fiyatlar, vatandaşların rotasını değiştirmeye başladı.

Tatil beldesi Muğla Fethiye'de bir minibüs şoförü, bu konuya değindi ve videoda durumu anlattı.

Minibüs şoförlüğü yapan vatandaş, yerel medyaya müşteri bulamadığını söyledi.

'BENZİN DÖKÜP YAKASIM GELİYOR'

"Boş araçla geldim, boş araçla dönüyorum" diyen vatandaş, "Beş otelin önünden geçtim, 1 kişi çıkmadı. Her seferde 300 lira yakıyor. Şu halimizi, perişanlığımızı görsünler. Benzini döküp yakasım geliyor şu dolmuşu. Ne yapacağız, bir çaresi yok mu?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BAZI ALINTILAR YAPILDI

Videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar, özellikle bölgede artan yemek fiyatlarına dikkat çekti.

Videoyu gören bir vatandaş, "Muğla'da bu kahvaltıya 1580 TL ödedik" diyerek kahvaltı sofrasını çekip, durumun nedenini anlattı.

Bin lira üzerinde lahmacun ve kahvaltı fiyatları, başta Bodrum olmak üzere Ege'deki tatil beldelerinde gündem olmuştu.